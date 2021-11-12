В Армении собирают деньги для карабахского террориста
Депутаты национального собрания Армении, представители армянской церкви, а также высшее руководство сепаратистов Карабаха затеяли «благотворительную акцию» в поддержку террориста Норайра Мирзояна, который несколько дней назад атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты под Шушой, бросив в военнослужащих ручную боевую гранату.
Согласно данным армянских СМИ, Мирзоян после задержания со стороны российских миротворцев был передан обратно сепаратистам, и в настоящий момент находится в Ханкенди. Однако на время разбирательств Мирзоян помещен якобы в психиатрическую больницу, где проводит время не хуже, чем на свободе.
При этом как сообщает «Грапарак» армянские депутаты и общественные деятели вовсю пустились разыскивать семью террориста, поскольку как предполагается «семья Мирзояна может испытывать финансовые трудности».
Отмечается, что чете Мирзояновых уже передано 1000 долларов на нужды. Представители армянской церкви собрали для его семьи еще 3000, однако передать их пока не удалось, поскольку мало кто знает, где именно живет семья террориста.