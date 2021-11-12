В Армении собирают деньги для карабахского террориста

Депутаты национального собрания Армении, представители армянской церкви, а также высшее руководство сепаратистов Карабаха затеяли «благотворительную акцию» в поддержку террориста Норайра Мирзояна, который несколько дней назад атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты под Шушой, бросив в военнослужащих ручную боевую гранату.

Согласно данным армянских СМИ, Мирзоян после задержания со стороны российских миротворцев был передан обратно сепаратистам, и в настоящий момент находится в Ханкенди. Однако на время разбирательств Мирзоян помещен якобы в психиатрическую больницу, где проводит время не хуже, чем на свободе.