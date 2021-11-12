Сообщается, что Trump Organization заключила сделку по продаже своего дорогого отеля в Вашингтоне за 375 миллионов долларов.

После поражения на выборах за пост хозяина Белого дома Дональд Трамп попал в непростое положение. Против него сразу же начались расследования и выдвинуты обвинения в мошенничестве и уклонении от налогов. Трампу теперь приходится думать, что делать со своей недвижимостью, королем которой он считался до недавнего времени. И вот громкая новость.

Согласно сообщениям, в рамках запланированной продажи Trump International будет переименован в Waldorf Astoria и будет управляться группой Hilton.

В прошлом месяце расследование Конгресса США показало, что за время президентства Дональда Трампа отель потерял более 70 миллионов долларов. Компания бывшего президента США открыла отель для посетителей в сентябре 2016 года. Trump Organization, которая выкупила здание в аренду на 60 лет, с 2019 года искала покупателей для отеля на 263 номера.

Ожидается, что сделка с базирующейся в Майами инвестиционной компанией CGI Merchant Group будет завершена в первом квартале следующего года, сообщили источники The Wall Street Journal и Bloomberg. Историческое здание, построенное 120 лет назад, находится менее чем в 1,6 км от Белого дома на Пенсильвания-авеню.

Организация Trump Organization получила одобрение на реконструкцию исторического здания Старого почтамта в 2012 году. Он открылся как отель четыре года спустя, всего через несколько недель после того, как Трамп принял предложение Республиканской партии баллотироваться в президенты.

За время пребывания Трампа на посту президента отель стал популярным среди республиканцев, посещающих город. Но это также вызвало споры.

В 2018 году религиозные лидеры призвали отозвать лицензию на продажу спиртных напитков, заявив, что ее владелец «не был человеком с хорошим характером».

Совсем недавно расследование Конгресса показало, что Трамп «сильно преувеличил» прибыль отеля, заявив, что она составила 150 миллионов долларов за время его пребывания в должности.

Комитет Конгресса заявил, что гостиница, напротив, потеряла более 70 миллионов долларов, пока он находился в офисе Белого дома. В отчете также говорится, что Трамп, по всей видимости, «скрыл потенциальные конфликты интересов», связанные с его владением отелем и его ролью в качестве кредитора и поручителя сторонних займов.

Документы показали, что отель получил 3,7 миллиона долларов в виде платежей от иностранных правительств - этого достаточно, чтобы покрыть 7 тысяч 400 ночей в отеле по средней дневной ставке, согласно данным комитета, расследовавшего суть дела.

Компания Трампа отрицала правонарушения и назвала отчет "вводящим в заблуждение". Trump Organization и CGI Merchant Group не сразу ответили на запросы BBC о комментариях по поводу продажи Trump International Hotel. И скандал пока что только начинается. Впрочем, гроздь таковых, по мнению наблюдателей, еще впереди.