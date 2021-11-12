Характеризуя ситуацию на рынке, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что нефтяной рынок сейчас сбалансирован. Он напомнил прогноз ОПЕК, что в декабре начнется рост коммерческих запасов нефти, а в первом квартале он будет существенным. Но не стал комментировать, возможно ли, что ОПЕК+ примет решение снизить план по добыче по сравнению с задуманным 400 тыс. баррелей в сутки. По его словам, если на нефтяном рынке и есть волатильность, то она происходит из-за конъюнктуры на рынках других видов энергии. По мнению министра нефти Омана Мохаммеда аль-Румхи, ОПЕК+ в декабре ожидает некоторого превышения предложения нефти на рынке в сравнении со спросом. К тому же в зимние месяцы потребление нефти обычно снижается. Да и не все страны могут выполнить свои квоты по увеличению добычи нефти. Выходит, вроде и нечего жаловаться на дефицит нефти.

Установившийся на мировом нефтяном рынке баланс, кажется, вновь начинает нарушаться. Благодаря усилиям ОПЕК+ спрос и предложение на рынке были четко сбалансированы. С учетом растущих постковидных потреблений картель ввела адекватные квоты на рост добычи нефти, хотя США и просили обеспечить рынок большим объемом «черного золота». И вот США начинают свою игру.

А управляющий директор и гендиректор группы Национальной нефтяной компании Абу-Даби Ахмед Аль Джабер напомнил всем, что инвестиции в нефтегазовую отрасль по-прежнему необходимы, в том числе, в условиях энергоперехода. Ситуация на энергорынках выявила то, что наряду с желанием ускорить энергопереход, мир по-прежнему сильно зависит от нефти и газа. После того, как спрос опередил предложение и после почти десятилетнего недоинвестирования в отрасль, мир погрузился в кризис. «Пора просыпаться!», - заявил он.

По мнению министра, нефтянка должна будет ежегодно инвестировать более 600 млрд долларов до 2030 года, чтобы удовлетворять ожидаемый спрос. Правда, возобновляемые источники энергии будут более быстрорастущим сегментом энергобаланса, но нефть и газ останутся крупнейшими источниками энергии. А успешный переход на новую энергосистему не требует отключения от существующей системы - нельзя просто щелкнуть выключателем. На примере ОАЭ министр призвал партнеров к сотрудничеству по геологоразведочным блокам, для разработки традиционных и нетрадиционных запасов.

Но такие мирные предложения не нашли понимания в США - крупнейшей экономике мира. Демократы начали обсуждение в Сенате экстренных мер для защиты от энергокризса и направили пакет предложений президенту Джо Байдену. Они обвиняют ОПЕК+ в завышении мировых цен на нефть, и призывают запретить экспорт нефти из страны и начать поставки ее из стратегических запасов на внутренний рынок. Причина - стоимость топлива подскочила в 1,5-2 раза с наступлением холодов. Бензин подорожал в 1,5 раза до 3,42 доллара за галлон (3,78 литра). Это максимум с 2014 года, когда мировые цены были выше 115 долларов за баррель.

И реакция рынка не заставила себя долго ждать. Котировки нефти пошли на спад на фоне растущих ожиданий, что США приступят к продаже сырья из стратегического резерва, чтобы остановить подъем цен. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже в понедельник упали до 80,8 долларов за баррель, что на 1,67% ниже показателя на конец прошлой недели. И тут на помощь США пришел их злейший сегодня враг – Китай.

Однако, несмотря на меры, которые готовятся в США, более вероятными причинами снижения нефтяных котировок аналитики называют новый рост заболеваемости COVID-19 в мире, а также вероятное ослабление спроса в Китае. Да, снижению мировых цен на нефть способствовали также данные о росте добычи сырья в Поднебесной. Согласно данным Госстатбюро Китая, добыча нефти в стране выросла в январе-октябре на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% — в сравнении с 2019 годом - до 166,19 млн тонн. А нефтеперерабатывающие заводы страны еще в октябре восстановили производство нефтепродуктов.