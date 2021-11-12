Мигранты предприняли попытку прорыва и пробили шлем полицейскому фото

Несколько сотен мигрантов пытались прорваться через белорусско-польскую границу, бросая камнями в правоохранителей, сообщила пресс-служба польской полиции.

Отмечается, что с территории Беларуси в Польшу попытались прорваться несколько сотен нелегальных мигрантов - они закидывали польских правоохранителей камнями, одному из них повредили шлем.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Старжины. Мигранты пыталась перейти границу, используя сколоченные из досок щиты, чтобы преодолеть проволочные заграждения.