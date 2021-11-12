Мигранты предприняли попытку прорыва и пробили шлем полицейскому фото
Несколько сотен мигрантов пытались прорваться через белорусско-польскую границу, бросая камнями в правоохранителей, сообщила пресс-служба польской полиции.
Отмечается, что с территории Беларуси в Польшу попытались прорваться несколько сотен нелегальных мигрантов - они закидывали польских правоохранителей камнями, одному из них повредили шлем.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Старжины. Мигранты пыталась перейти границу, используя сколоченные из досок щиты, чтобы преодолеть проволочные заграждения.
Dzisiaj około 16 kilkusetosobowa grupa bezskutecznie próbowała sforsować granicę w rejonie Starzyny. W kilkudziesięciu policjantów oraz strażników granicznych i żołnierzy poleciały kamienie. Jeden z nich uszkodził kask ochraniający głowę policjanta. Atak został odparty. pic.twitter.com/g8QNCrW7xT— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 15, 2021