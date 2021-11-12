В России задержан сообщник армянских сепаратистов
В Москве задержан называющий себя военным корреспондентом координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Михаил Аксель.
Как сообщают российские СМИ, задержание проводилось при участии порядка 30 сотрудников полиции.
Напомним, активист запрещенной российской партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Михаил Аксель является соавтором провокационного документального фильма «Несломленный Арцах».
40-минутная лента носит откровенную агитацию оккупационного режима Армении, является подстрекательством к терроризму и наглядно пропагандирует лживость и лицемерие армянского народа.