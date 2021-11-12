Если назначение этой дамы на высокий пост в министерстве финансов США пройдет, это будет сенсационный прецедент в истории Америки. На должность руководителя Управления финансового контроля США президент Джо Байден предлагает кандидатуру Сауле Омаровой, профессора права Корнельского университета и специалиста в области финансового регулирования.

Президент стоит за нее стеной. «Сауле Омарова является чрезвычайно квалифицированным человеком, она была номинирована с учетом ее работы в сфере финансового регулирования», - говорится в специальном заявлении Белого дома.

Однако критики этой кандидатуры Байдена, республиканцы в сенате утверждают, что Омарова – убежденная марксистка, которая может разрушить банковский сектор в Америки, а также похоронить ее нефтяную отрасль.

У 55-летней Сауле Омаровой — редкая для назначения на такую высокую должность биография. Она родилась в Казахстане, окончила среднюю школу города Уральска, а потом переехала в столицу, где поступила в Московский университет. После развала СССР по студенческому обмену между МГУ и Висконсинским университетом переехала в США и осталась там навсегда.

В Америке она сделала головокружительную карьеру. Работала в крупной юридической фирме, потом шесть лет в администрации Джорджа Буша-младшего, была специальным советником Минфина в ранге заместителя министра.

Но «грехи молодости» напоминают о себе. Как пишет интернет–ресурс Daily Caller, в МГУ одна из ее курсовых работ называлась «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции».

Как можно утверждать человека на ключевой пост в Министерство финансов США с марксистскими взглядами, недоумевают сенаторы-республиканцы. Сама госпожа Омарова отрицает, что она по-прежнему разделяет идеи основоположника научного коммунизма. «Когда я поступила в МГУ мне было 18 лет, - говорит она в одном из интервью. - Через год, как и многие мои однокурсники, я стала антикоммунистом. Мы читали запрещенные вещи, слушали Pink Floyd, говорили об Александре Солженицыне».

Однако далеко не все ей верят. Сенаторы даже потребовали, чтобы она принесла на слушания свои тезисы о Марксе на русском, чтобы проверить, не было ли при переводе на английский допущено искажение смысла.

Но даже если Омарова убедит законодателей, что она порвала с коммунистическим прошлым, доказать, что не в ее интересах отстаивать радикальные взгляды «в советском духе» ей будет нелегко. До этого в целом ряде интервью, опираясь на свой опыт работы на Уолл-стрит до и во-время кризиса 2008 года она призывает к упразднению крупных банков, которые имеют активы, превышающие 250 миллиардов долларов, а также намеревается превратить Федеральный резерв в публичный банк, который стал бы принимать от населения депозитные вклады. Однажды она назвала финансовое регулирование, которым, как предполагается ей будет доверено руководить, «asshole industry» (что-то при приблизительном переводе вроде «индустрии задницы»).