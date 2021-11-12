Россию предупредили о катастрофических последствиях ситуации вокруг Украины

Германия и Франция призывают Россию воздержаться от эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в Совместном заявлении глав МИД ФРГ Хайко Мааса и Франции Жан-Ив ле Дриана в поддержку Украины, передает Anadolu.

По словам дипломатов, возможная агрессия со стороны России будет иметь катастрофические последствия.

«На фоне возобновления беспокойства по поводу перемещения российских войск и техники вблизи Украины мы призываем Россию проявить сдержанность и предоставить прозрачную информацию о своей военной деятельности. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины имела бы ужасающие последствия», - говорится в заявлении.