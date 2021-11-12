Турецкие журналисты потратили на это расследование около двух лет, проанализировав свыше полумиллиона документов и установив, что французская разведка финансировала террористические группировки в Сирии, используя для этой цели компанию Lafarge, являющуюся крупнейшей во Франции производителем цемента.

Турецкий телеканал TRT World обнародовал сенсационное расследование о том, как французские спецслужбы тайно финансировали боевиков ИГИЛ и РПК (террористическая организация – Рабочая Партия Курдистана), действовавших на территории Сирии. Это расследование легло в основу документального фильма «Завод: тайная французская операция».

Эта компания вышла на сирийский рынок Сирии в 2010 году, построив вблизи дороги, соединяющей Сирию с Ираком и Турцией, крупное предприятие по производству цемента.

Когда в Сирии началась гражданская война, и почти все крупные иностранные компании поспешили покинуть её территорию, компания Lafarge по настоянию французских властей продолжила работу. Для обеспечения своей безопасности, а также для выкупа похищенных сотрудников, компания вначале наладила нелегальные связи с террористическими организациями ИГИЛ и РПК, а позднее стала их тайно финансировать. Проведенное во Франции расследование установило, что террористам через Lafarge было передано как минимум 16 миллионов долларов. По мнению авторов расследования, на самом деле денег было передано на порядок больше, однако документально доказать удалось лишь эту сумму.

Турецкие журналисты не сомневаются, что руководство Франции было в курсе этих контактов, поскольку без официальной санкции Парижа ни один чиновник не стал бы переводить деньги террористам и обрекать себя тем самым на долгие годы тюрьмы. Примечательно также, что компания Lafarge вышла на прямой контакт с ИГИЛ и ПКК в тот период, когда министерство экономики Франции, курирующее, в числе прочего, вопросы зарубежных инвестиций, возглавлял никто иной, как нынешний президент Пятой Республики Эммануэль Макрон.

Впрочем, последний факт на сенсацию никак не тянет. Франция, считавшаяся некогда оплотом демократии и поборницей прав человека, в последние годы оказалась замешана в череде громких коррупционных скандалов и уличена в сотрудничестве с террористическими организациями по всему миру. В частности, в ходе второй карабахской войны, Париж открыто поддерживал действия Армении, обстреливавшей мирное население азербайджанских городов. Во время 44-дневной войны французские самолеты под видом гуманитарных грузов перевозили в Армению боеприпасы для действующей армии.

Тогда и в Азербайджане, и в Турции заявляли, что Франция причастна к переброске в Карабах для участия в боевых действиях против азербайджанской армии боевиков из террористических организаций, действовавших на территории Сирии. При этом некоторые французские СМИ распространяли информацию о том, что, якобы, сирийские террористы воюют на стороне Азербайджана. Именно тогда Баку в ультимативной форме потребовал от Франции предоставить доказательства этих утверждений, ни одно из которых так и не было обнародовано.

Подготовив документальный фильм-разоблачение, турецкие журналисты проделали колоссальную работу, их расследование не оставляет никаких сомнений в том, что представленные в руководстве Пятой Республики люди действительно оказывали поддержку международному терроризму, предавая тем самым общечеловеческие ценности, которые представители Франции так страстно отстаивают на всех международных форумах..

Редакция haqqin.az рекомендует своим читателям ознакомиться с этим расследованием, посмотрев документальный фильм «Завод: тайная французская операция.