Американский аналитик, научный сотрудник Американского института предпринимательства, бывший советник Пентагона Майкл Рубин, известный как ярый проармянский, а также антиазербайджанский и антитурецкий лоббист обвинен во взяточничестве, использовании должностных полномочий в личных интересах и пособничестве в развязывании войны.

Напомним, Рубин призывал ввести санкции против Азербайджана, обвинял США в бездействии во время войны в Карабахе и продлении приостановки действия 907-й поправки. Он убеждал американские власти не продавать Турции истребители F-16, а Илона Маска отказаться от запуска турецкого спутника Turksat, так как он якобы «имеет военное предназначение».

Понятно, что Рубин вовсе не за бесплатно строго блюдет армянские интересы. В американских СМИ появились публикации, в том числе и о коррупционных схемах, в которых участвовал и нынешний аналитик Управления иностранных военных исследований США. Еще в 2006 году Майкл Рубин занимался распространением рекламных статей, которые готовились по заказу Пентагона и публиковались в различных СМИ, сообщает The New York Times. Издание написало, что через Рубина деньги шли в иракские газеты за то, чтобы они положительно отзывались об американских солдатах.

Еще одна история о Майкле Рубине связана с Саудовской Аравией и деньгами, которые он получил от миллионеров из этой страны. Сообщается, что за кругленькую сумму Рубин стал обвинять такие организации, как Civils Rights See и Amnesty International. И эти обвинения были полным вздором.

Мошенником Рубина считают не только в США, но и в Сомали. В 2019 году, он внезапно заинтересовался регионом и написал ряд статей в поддержку непризнанного государства Сомалиленд.