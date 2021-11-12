Авторитетный Fitch Ratings: в Азербайджане девальвации не будет

В международном рейтинговом агентстве «Fitch Ratings» считают, что риски девальвации в Азербайджане уменьшились.

Как сообщает «Туран» со ссылкой на сообщение агентства, Азербайджан, после дефицита в 0,5% в балансе текущих операций, вернется к профициту в 7,9%.

В агентстве прогнозируют, что чистые суверенные активные позиции повысятся с 83,1% в 2020 году до 84,1% от ВВП в 2023 году.

«Улучшение внешнего баланса и сохранение курса национальной валюты на уровне 1USD/1,7000AZN уменьшили риски девальвации.

При этом, в агентстве считают, что среднегодовая инфляция в Азербайджане до конца года составит 7,6%. Аналитики агентства прогнозируют также, что учетная ставка Центрального Банка Азербайджана продолжит свой рост.