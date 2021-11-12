Пока продолжается неразбериха на границе Армении, граждане страны сталкиваются с другими проблемами, в частности, с ежедневным опустошением содержимого своих карманов. Об этом пишет армянская газета «Факт».

В своей статье газета отмечает, что за одну ночь цена на хлеб в Ереване в очередной раз выросла сразу на 20 драмов. Сигареты и ряд других товаров за выходные также подорожали. И рост цен будет продолжаться.

Экономист Вардан Бостанджян заявил, что безудержная инфляция в основном связана с очень плохим состоянием экономики, и на данный момент нет видимой перспективы выхода из этой ситуации. Он отметил, что в Армении у населения низкие доходы, достаточно высокий уровень бедности, быстрая и неконтролируемая инфляция.

Экономист подчеркивает, что в Армении ожидаются социальные беспорядки. Одним словом, будущее, обещанное Пашиняном, «широко шагает» во всех направлениях, от безопасности до социальной сферы.