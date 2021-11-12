Создан экспресс-тест на антитела к новым штаммам коронавируса

Биохимики разработали новую тестовую систему, которая позволяет оценить уровень антител в крови ко всем новым штаммам SARS-CoV-2. Результат можно получить по одной капле крови из пальца всего за 10 минут. Описание разработки опубликовано на medRxiv, передает gazeta.ru.

Исследователи указывают, что их тест подходит для использования в полевых условиях, он также позволяет оценивать уровень антител в популяциях, получивших прививки.

Обычно, для обнаружения антител к COVID-19 и другим вирусам врачи берут образец венозной крови, анализ, как правило, делается не быстро.