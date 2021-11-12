Создан экспресс-тест на антитела к новым штаммам коронавируса
Биохимики разработали новую тестовую систему, которая позволяет оценить уровень антител в крови ко всем новым штаммам SARS-CoV-2. Результат можно получить по одной капле крови из пальца всего за 10 минут. Описание разработки опубликовано на medRxiv, передает gazeta.ru.
Исследователи указывают, что их тест подходит для использования в полевых условиях, он также позволяет оценивать уровень антител в популяциях, получивших прививки.
Обычно, для обнаружения антител к COVID-19 и другим вирусам врачи берут образец венозной крови, анализ, как правило, делается не быстро.
Биохимики из США и Сингапура под руководством профессора Национального университета Сингапура Питера Прейзера разработали новый экспресс-тест, которой может оценить количество антител по образцу крови из пальца.
Тест представляет собой бумажную полоску, сначала ее пропитывают раствором с обрывками белков вируса. Затем наносят на нее образцы крови и светящийся краситель, в состав которого входят молекулы белка ACE2 – коронавирус использует его для проникновения в клетки.
Если у пациента есть антитела к разным штаммам коронавируса, они не дадут белку ACE2 соединяться с фрагментами возбудителя заболевания. В таком случае на бумаге будет очень мало «подкрашенных» частиц.