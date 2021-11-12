Пандемия, Тибет, уйгуры... «Давние друзья» Байден и Си Цзиньпин проговорили более трех часов

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели первую видеовстречу, на которой они несколько часов обсуждали существующие между ними разногласия - а также сферы, где две державы могут и должны сотрудничать. Ранее они дважды говорили по телефону. Американские издания пишут, что Белый дом надеялся на личную встречу, но Си Цзиньпин не был готов выехать заграницу - он не покидал Китай уже почти два года.

Джо Байден, открывая онлайн-встречу, заявил, что задача двух мировых лидеров заключается в том, чтобы конкуренция между этими сверхдержавами "не переросла в конфликт". Глава КНР, в свою очередь, назвал американского политика "давним другом" и выразил уверенность, что "Китай и Соединенные Штаты должны расширять общение и сотрудничество".

Представитель американской администрации высокого ранга сообщила журналистам, что встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжалась около 3,5 часа и прошла в уважительной атмосфере, но без обиняков. "Я бы сказала, что разговор был уважительным и прямолинейным, и он был открытым", - добавила она.

Прорывов на онлайн-саммите не было, Вашингтон не ждет, что эти переговоры станут неким переломным моментом, заявила американский чиновник. Также она сообщила, что тема предстоящей Олимпиады в Пекине не затрагивалась на онлайн-саммите.

Байден и Си Цзиньпин обсудили борьбу с пандемией. "Что касается коронавируса, то лидеры двух стран говорили как о коронавирусе, так и о более широких вопросах безопасности в области здравоохранения", - сказала она. Байден также призвал Си Цзиньпина к тому, чтобы КНР выполняла условия торговой сделки с США, у Пекина свой взгляд на это.

Президент Байден выразил беспокойство по поводу действий Пекина относительно китайских Тибетского автономного района, Синьцзян-Уйгурского автономного района и специального административного района Гонконг, говорится в заявлении Белого дома. "Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом", - отмечается в заявлении.

Глава Белого дома обсудил с китайским лидером важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и сообщил о неизменной решимости Вашингтона выполнять свои обязательства в этой обширной географической области. Кроме того, Байден "четко заявил о необходимости защищать американских рабочих и промышленность от несправедливой торговой и экономической практики КНР".

Нынешний виртуальный саммит - первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе. Ранее главы КНР и Соединенных Штатов обменивались посланиями и телефонными звонками, последний состоялся 10 сентября. Кроме того, политики регулярно общались в бытность Байдена вице-президентом США.