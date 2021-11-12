Назначенный накануне указом президента Армении Армена Саркисяна министром обороны Сурен Папикян будет временно занимать пост главы оборонного ведомства, утверждает газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.

"Как сообщают наши источники в правительстве Армении, Никол Пашинян делегировал Папикяна в МО с единственной целью – понять, что происходит в военном ведомстве. Дело в том, что внутри Минобороны идет грызня, военные чиновники перекладывают на других ответственность за ту или иную работу, стучат друг на друга вышестоящему начальству", - пишет армянское издание.

Газета пишет, что глава армянского кабмина намерен хорошенько потрясти Минобороны, "в результате полетят многие головы, в том числе и высокопоставленных военных, в частности главы Генштаба Артака Давтяна, его заместителей и других генералов".

А издание "Паст", в свою очередь, отмечает, что сменой министра кадровые чистки в армянском военном руководстве не ограничатся. Ожидаются радикальные изменения как в Министерстве обороны, так и в Генштабе, утверждает газета.