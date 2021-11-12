Пашинян начинает «большую чистку» в Минобороны и Генштабе? армянские СМИ
Назначенный накануне указом президента Армении Армена Саркисяна министром обороны Сурен Папикян будет временно занимать пост главы оборонного ведомства, утверждает газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.
"Как сообщают наши источники в правительстве Армении, Никол Пашинян делегировал Папикяна в МО с единственной целью – понять, что происходит в военном ведомстве. Дело в том, что внутри Минобороны идет грызня, военные чиновники перекладывают на других ответственность за ту или иную работу, стучат друг на друга вышестоящему начальству", - пишет армянское издание.
Газета пишет, что глава армянского кабмина намерен хорошенько потрясти Минобороны, "в результате полетят многие головы, в том числе и высокопоставленных военных, в частности главы Генштаба Артака Давтяна, его заместителей и других генералов".
А издание "Паст", в свою очередь, отмечает, что сменой министра кадровые чистки в армянском военном руководстве не ограничатся. Ожидаются радикальные изменения как в Министерстве обороны, так и в Генштабе, утверждает газета.