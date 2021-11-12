«Мы не хотим участвовать в ваших ртутных вечеринках»: скандал в парламенте Армении

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» объявили о бойкоте работы очередных заседаний парламента Армении, сообщает «Арменпресс».

В начале сегодняшнего заседания глава фракции «Айастан» Сейран Оганян заявил, что в знак протеста его фракция не примет участия в работе очередных заседаний парламента. Этим шагом он выражает свой протест против того, что правящая сила не пошла навстречу инициативе о созыве 15 ноября внеочередного заседания парламента для обсуждения ситуации на границах Армении.

Депутат от фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил, что и их фракция также не будет участвовать в работе очередных заседаний. Он подчеркнул, что в зал заседаний они вернутся тогда, когда проблемы, стоящие перед Арменией, будут обсуждаться по степени важности.

«Мы не хотим участвовать в ваших ртутных вечеринках», - сказал Мамиджанян, бойкотируя обсуждения «Закона о ртути», стоящего на повестке дня в армянском парламенте.