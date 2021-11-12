США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден

Вашингтон придерживается принципа "одного Китая", заявил американский лидер Джо Байден на саммите с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем", — отмечается в материале.

Также подчеркивается, что Соединенные Штаты не поддерживают "независимость Тайваня" и надеются, что в Тайваньском проливе сохранится мир и стабильность.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заверил коллегу, что готов предпринять решительные меры, если сепаратистские силы на острове перейдут черту, передает агентство Синьхуа.