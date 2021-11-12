Армянская армия открыла огонь по всему фронту

Подразделения Вооруженных сил Армении начиная с 16:15 15 ноября и до 04:30 16 ноября с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Азизли, Зеркенд, Ашагы Шорджа, Дере, Гёйсу, Пембек Басаркечарского района, Чинарлы, Мосесгех, Юхары Мехраб, Айгепар, Гюлалы Шамшеддинского района и села Чиль Чемберекского района, подвергали интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в районе населенных пунктов Йеллиджа, Бармагбина Кельбаджарского района, Галекенд, Дарюрд, Новоивановка, Гаравеллиляр Кедабекского района, Агбулаг, Агдам, Гаралар, Гоша, Коханаби, Гаджаллы, Алибейли, Асрик Джирдахан Товузского района и Кехнягышлаг Акстафинского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

С целью предотвращения боевой активности противоположной стороны подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры. В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии.