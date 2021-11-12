Раиси: хорошие отношения с соседями – приоритет Ирана
Президент Ирана Ибрагим Раиси, выступая на заседании парламента во вторник, 16 ноября, рассказал о внешней политики своей администрации, находящейся у власти 83 дня.
«Сегодня дипломатия и международные отношения, основанные на взаимоуважении, вышли из пассивной стадии», - сказал Раиси.
По его словам, приоритетом нового иранского правительства является поддержание хороших отношений с соседними странами, а также активная международная дипломатия.