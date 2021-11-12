Крупная операция ФСБ: задержаны преступники, помогавшие нелегальным мигрантам
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся нелегальным оформлением мигрантам российского гражданства, передает RT со ссылкой на Центр общественных связей службы.
По данным ведомства, 21 человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сообщается, что злоумышленники помогали мигрантам в изготовлении поддельных документов для дальнейшей легализации через органы ЗАГС.