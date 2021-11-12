Коронавирус в Армении и Грузии: сохраняется высокая смертность
За минувшие сутки в Армении выявлено 572 случая заражения коронавирусом, 58 человек скончались. Об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Таким образом, с начала пандемии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 329 913. По сегодняшний день от осложнений, вызванных инфекцией COVID-19, скончались 8 486 человек.
В Грузии за последние 24 часа подтверждено 5 204 новых случая инфицирования коронавирусом, передает официальный сайт StopCov.
За минувшие сутки скончались 83 человека, чьи тесты показали положительный результат на COVID.
Отметим, что с момента вспышки пандемии коронавируса в стране выявлено 791 115 случаев заражения коронавирусом, всего скончались 11 140 человек.