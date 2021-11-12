На фоне бегства армянских солдат с линии соприкосновения с вооруженными силами Азербайджана активизировались армянские «диванные войска», которые хотят вместо деморализованных военных ВС Армении решать вопросы безопасности страны.

Так, один из таких проживающих в России «диванно-клавиатурных» фидаинов, сетуя на несостоятельность военного и политического руководства Армении, заявил, что они решили собрать отряд добровольцев «для защиты суверенной территории Армении» от внешних и внутренних угроз.

Натянувший на себя камуфлированный жилет представитель «самого древнего народа», который во время 44-дневной войны попивая в России коньяк, смотрел в YouTube «шоу Байрактаров», негодует по поводу решения президента Армении Армена Саркисяна:

«Мы столкнулись с такой проблемой, что Армен Саркисян в прошлом году издал указ, согласно которому иностранные граждане не имеют права участвовать в военных конфликтах на территории Армении и Карабаха. Поэтому нам нужно отменить данное решение, а если Армен Саркисян будет против этого, то требовать его отставки».