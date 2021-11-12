Пол Гобл: решение Байдена не приглашать Азербайджан и Турцию на саммит демократии странно

Инициированный президентом США Джо Байденом саммит в поддержку демократии - далеко не лучший способ продвижения демократии, учитывая, что в мире нет стран без проблем в этом направлении, сказал американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.

По словам Гобла, продвижение демократии и поддержка стран, идущих по этому пути, похвальны, однако осуществить это на практике не так-то просто: "В начале 1990-х США проводили подобный саммит в надежде, что это побудит страны двигаться в правильном, по мнению Штатов, направлении. В этом году количество стран-участниц сравнительно меньше, что говорит о падении интереса к данному мероприятию. Считаю, что такие встречи - далеко не лучший способ продвигать демократические ценности, учитывая, что проблемы в сфере демократии были и будут всегда".

Комментируя отсутствие Азербайджана и Турции в списке приглашенных на саммит гостей, американский аналитик назвал решение Байдена странным. "Что касается критериев приглашения на саммит, у меня нет особого понимания. Думаю, США в своем решении опирались на оценки правозащитников из разных стран, в основном настроенных против Азербайджана и Турции", - заявил Гобл.