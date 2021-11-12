Иранский спортсмен-паралимпиец Масуд Рестгар вынужден продавать фрукты на улице, чтобы не умереть с голоду. Как сообщает иранская rokna.net, парадзюдоист стал чемпионом мира на соревнованиях, прошедших в Париже несколько дней назад.

В течение последних семи лет Рестгар был членом сборной Ирана по парадзюдо, однако недавно он покинул команду.

Он пожаловался на трудности из-за безработицы, а также на чиновников, обещавших решить его проблемы, но не сдержавших своих обещаний.