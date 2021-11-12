SOCAR эвакуировала рабочих из-за непогоды

«Из-за резкого изменения погодных условий SOCAR усилила меры безопасности на всех своих мероприятиях». Об этом заявил замначальника отдела связей с общественностью и организации мероприятий Ибрагим Ахмедов, передает Report.

По его словам, 28 нефтяников, работающих в открытом море, эвакуированы вечером 15 ноября.

Отметим, что начиная со вчерашнего дня в Азербайджане резко изменились погодные условия. В некоторых частях страны выпал снег. В Баку и на Апшеронском полуострове скорость ветра достигла 30-35 м/с, а высота волн на Нефтяных Камнях - до 4,5 метра.