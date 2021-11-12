Kapital Bank: Наш главный успех — счастливые сотрудники

По прошествии определенного времени был проведен анализ эффективности дистанционной работы. Из результатов стало ясно, что удаленка имеет достаточно много преимуществ. В Kapital Bank начали задумываться о долгосрочности такого формата работы и стали предпринимать шаги в этом направлении. К таким традиционным понятиям, как рабочее место и рабочее время, в банке теперь относятся совершенно иначе. Сотрудникам головного офиса предлагается гибридная модель. Учитывая функции и должностные обязанности, работники по договоренности с непосредственным руководителем могут работать в смешанном режиме: в определенные дни недели из офиса, а в оставшиеся дни — удаленно. Каких-либо изменений в трудовых правах, договорах, заработной плате сотрудников при этом не произошло.

Соответствующими структурами банка был оперативно разработан и в кратчайшие сроки внедрен план перехода на дистанционный режим работы. В результате этого шага, направленного на защиту и сохранение здоровья сотрудников, 80% персонала головного офиса Kapital Bank перешли на удаленку, а сотрудники филиалов трудились посменно: на работу выходили 50% штата.

В Kapital Bank - одном из крупнейших работодателей финансового сектора страны - на сегодняшний день трудятся около 4000 человек. Банк постоянно реализует различные новые программы и проекты, чтобы способствовать развитию своих сотрудников, улучшению условий их труда. Начиная с 2020 года в связи с пандемией в Азербайджане, как и во всем мире, начал широко распространяться формат удаленной работы. Не остался в стороне от этой тенденции и Kapital Bank.

Развитие персонала — один из основных приоритетов Kapital Bank. В банке использовали более системный подход к этому вопросу, в 2018 году была создана Академия человеческого капитала. Учреждение Академии и ее активная деятельность подчеркивают важность устойчивого развития сотрудников для банка, демонстрируя, что Kapital Bank является постоянно развивающимся и обучающимся банком.

Вот уже больше года Kapital Bank активно использует глобальную платформу корпоративного онлайн-обучения iSpring Learn. На платформу добавлены многочисленные учебные пособия, видеотренинги и онлайн-курсы. К 2021 году сотрудники банка через iSpring Learn прошли более 18000 курсов и тренингов. Платформа полностью переведена на азербайджанский язык, что обеспечивает удобную навигацию для пользователей. Для работников банка организуются и живые тренинги. Собственными кадрами и привлеченными специалистами как для новых, так и для более опытных сотрудников проводятся семинары по «Банковскому делу», «Лидерству и управлению», «Agile-подходам», «Дата-аналитике», «Поведению» и другим темам.

Также в 2018 году Kapital Bank начал проект по формированию новых кадров по профилю в различных структурах. За этот период в программах стажировки приняли участие примерно 500 человек. Около 100 из них были приняты на работу.

Kapital Bank, придающий большое значение взращиванию новых специалистов, реализует ряд проектов в этом направлении. С конца 2020 года было взято на стажировку и подготовлено две группы Backend, Frontend и Mobile разработчиков в рамках проекта BirCode. 26 из 27 человек из первой группы и все 13 человек из второй группы были приняты на работу в Kapital Bank. В настоящее время организована и 3 группа, в которой стажируются еще 15 молодых девелоперов. Параллельно с этим в мае этого года стартовал проект Bizdən biri («Один из нас»), в рамках которого 28 из 89 задействованных в проекте участников уже обеспечены работой, а 35 человек продолжают стажировку.

Kapital Bank также сотрудничает с рядом вузов страны. В этом году были проведены такие мероприятия, как неделя карьеры в университете ADA и месяц карьеры UNEC-Kapital Bank. Кроме того, банк принял активное участие в проекте Career Fair, реализуемом PAŞA Holding. Одним из важнейших проектов 2021 года стало открытие в АГУНП аудитории Kapital Bank, оснащенной современным цифровым оборудованием.

В рамках Agile-трансформации Kapital Bank внедрил множество нововведений для удобства сотрудников. Работники трудятся в свободном и гибком режиме. Уже несколько лет для коллектива головного офиса Kapital Bank отменен дресс-код, благодаря чему сотрудники могут не только приходить на работу в свободной одежде, но и более комфортно работать в современных, удобных офисах.

Для желающих устроиться на работу в Kapital Bank в настоящий момент имеется около 300 активных вакансий. Получить подробную информацию о вакансиях и подать заявку на какую-либо позицию можно через портал www.hr.kapitalbank.az. Если вы хотите построить или продолжить свою профессиональную карьеру в одном из крупнейших банков страны, перейдите на портал по вышеуказанной ссылке, создайте себе личный кабинет и будьте в курсе последних новостей.