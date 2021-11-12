Акар о провокациях Греции: Анкара дает адекватный ответ

Анкара полна решимости отстаивать права и интересы Турции и Турецкой Республики Северного Кипра. Соответствующие шаги предпринимаются как в регионе Эгейского, так и Средиземного морей, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Несмотря на конструктивные призывы Анкары к диалогу, греческая сторона продолжает противоправные действия, ответ на которые дается как в дипломатической, так и военной плоскости», - цитирует Anadolu турецкого министра.