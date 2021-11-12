Житель Шабрана пытался убить свою мать

В прокуратуру поступила информация о том, что 13 ноября в Шабранском районе Гюльбахар Худавердиевой, 1974 года рождения, были нанесены телесные повреждения. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

В ходе проведенной проверки было установлено, что сын потерпевшей, Асим Худавердиев, 2001 года рождения, в ходе возникшего конфликта, нанеся многочисленные ножевые ранения, пытался убить свою мать Гюльбахар Худавердиеву.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В отношении Асима Худавердиева решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование по делу продолжается.