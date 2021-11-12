Милли Меджлис обсуждает госбюджет-2022

В Милли Меджлисе Азербайджана началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, на котором проходит обсуждение государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год. В повестку сегодняшнего заседания парламента включены 24 вопроса.

Среди них законопроект «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» (первое чтение); законопроект «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год» (первое чтение); законопроект «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год» (первое чтение); законопроект «О прожиточном минимуме в Азербайджане в 2022 году» (первое чтение); законопроект «Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане в 2022 году» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджана (первое чтение); законопроект «О внесении изменения в Кодекс Азербайджана об административных проступках» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О местных (муниципальных) налогах и платежах» (первое чтение); «законопроект о внесении изменения в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О социальном страховании» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О безналичных расчетах» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «Об исполнении» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О государственных закупках» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине» (первое чтение); законопроект о внесении изменений в Водный, Таможенный, Градостроительный и Строительный кодексы, законы «О недрах», «О рыболовстве», «О животном мире», «Об охране окружающей среды», «Об охоте», «О государственном реестре недвижимости», «О ветеринарии», «О лекарственных средствах», «О физическом воспитании и спорте», «О культуре», «Об обеспечении единства измерений» и «О лицензиях и разрешениях» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О государственном обязательном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О внесении изменения в закон «Об обязательном страховании лиц, служащих в дипломатических представительствах Азербайджана, функционирующих в зарубежных странах и международных организациях» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О страховой деятельности» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в «Положение о службе в государственных налоговых органах», утвержденное законом Азербайджана № 141-IIQ от 12 июня 2001 года (первое чтение); О смете расходов Милли Меджлиса на 2022 год; О смете расходов Счетной палаты на 2022 год.