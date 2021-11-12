Отцеубийца надеялся на воскрешение родителя

В турецкой Адане арестован мужчина, который убил своего отца, сообщает sondakika.

В ходе допроса 39-летний Сефа Кюрче заявил, что он не убивал отца.

«Я не убивал его. Мы играли в игру «Умри, уйди и вернись». Я придушил его, а потом ударил себя ножом», - заявил подозреваемый.

Сефа сдался прибывшим на место сотрудникам полиции. Сегодня в его отношении в суде была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что мужчина ранее отбывал наказание за убийство двоюродного брата.