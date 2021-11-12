Пашинян отказался от встречи с Ильхамом Алиевым ради власти армянские СМИ
На фоне обострившейся внутриполитической ситуации в Армении представители армянской диаспоры, поддерживающие Никола Пашиняна, пытаются убедить оппозицию прекратить давление на власти республики.
Как отмечает газета «Грапарак», армянские бизнесмены пытаются воздействовать на представителей оппозиции посредством СМИ.
Предполагается, что из-за отказа Никола Пашиняна от встречи или видеоконференции 9 ноября с азербайджанской стороной, армянские власти оказались под сильным давлением армянского общества.
Как считает издание, согласись Пашинян на трехстороннюю встречу или еще хуже на подписание каких-либо документов, и в Армении поднялся бы такой шум, что это могло бы привести к смене власти. Поэтому Пашинян решил отказаться от встречи и позволить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву решить вопросы силовым путем, чтобы Пашиняна потом «не назвали предателем».
Отмечается, что «российские эмиссары, в том числе посол России в Армении, проводят встречи с представителями различных кругов и убеждают их не препятствовать правовому процессу, разрешить документально провести демаркацию».