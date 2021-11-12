Предполагается, что из-за отказа Никола Пашиняна от встречи или видеоконференции 9 ноября с азербайджанской стороной, армянские власти оказались под сильным давлением армянского общества.

Как считает издание, согласись Пашинян на трехстороннюю встречу или еще хуже на подписание каких-либо документов, и в Армении поднялся бы такой шум, что это могло бы привести к смене власти. Поэтому Пашинян решил отказаться от встречи и позволить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву решить вопросы силовым путем, чтобы Пашиняна потом «не назвали предателем».

Отмечается, что «российские эмиссары, в том числе посол России в Армении, проводят встречи с представителями различных кругов и убеждают их не препятствовать правовому процессу, разрешить документально провести демаркацию».