Араз Агаларов строит жилой комплекс вместо башни Трампа

Компания Crocus Group, принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову, построит жилой квартал вместо башни Трампа в Москве. Об этом сообщил сам миллиардер в интервью РБК.

«Там будет современная квартальная жилая застройка с рабочими местами и со всей инфраструктурой: жилье, апартаменты, детские сады, школы, спортивный центр, бассейны и ледовые арены», - сказал Агаларов.

Отмечается, что ранее на этой территории планировалось построить 14 небоскребов, в том числе и башню Трампа.