13:06

Крупнейший бренд игрушек Великобритании The Entertainer порадовал жителей столицы, представив пятый магазин своей сети в Баку. 13 ноября состоялась торжественная церемония открытия магазина всемирно известного британского бренда игрушек The Entertainer. Магазин, общая площадь которого составляет более 500 кв. м, расположен в здании отеля Courtyard by Mariott Baku по адресу: ул. М. Физули/А.Топчубашева, 300/303.

Интерьер магазина служит великолепным образцом грамотной организации торгового пространства. Креативная концепция оформления детского магазина была полностью разработана и представлена командой британского бренда The Entertainer. Традиционную красную ленту разрезали дети, принявшие участие в открытии магазина. В день открытия представители компании порадовали родителей и детей увлекательной шоу-программой и сладким фуршетом. Для детей была организована развлекательная программа с участием известных персонажей, любимых героев, популярных аниматоров Mr.White и DJ. В мероприятии приняли участие как жители, так и гости столицы.

«Трепетное отношение к детям и тщательный отбор персонала сделали The Entertainer самым любимым магазином детей не только Великобритании, но и Азербайджана. В Азербайджане британский бренд уже полюбился многим, так как в магазинах представлен широкий ассортимент качественных и лицензионных детских товаров для любого возраста — от 0 до 15 лет. Мы сотрудничаем только с известными брендами, прошедшими строгий контроль качества, предлагая самые лучшие игрушки для новорожденных, мальчиков и девочек, а также товары для раннего и школьного развития детей и подростков», — отметила генеральный менеджер компании Нигяр Тагиева. В магазине The Entertainer представлено более 5000 различных игрушек от таких всемирно известных брендов, как L.O.L. Surprise, LEGO, Play-doh, Nerf, Baby Born, Barbie, Hot Wheels и др.