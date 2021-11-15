Лукашенко раскрыл детали разговора с Меркель

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали телефонного разговора с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом он рассказал на совещании по обстановке на границе Беларуси, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, первой темой переговоров стала проблема мигрантов и обстановки на границе страны. Он внес предложения по разрешению ситуации, при этом не озвучивая конкретные подробности своей инициативы и пути решения конфликта.