Лукашенко раскрыл детали разговора с Меркель
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали телефонного разговора с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом он рассказал на совещании по обстановке на границе Беларуси, передает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, первой темой переговоров стала проблема мигрантов и обстановки на границе страны. Он внес предложения по разрешению ситуации, при этом не озвучивая конкретные подробности своей инициативы и пути решения конфликта.
“Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна — ни Европейскому союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем”, — сказал он.
Лукашенко заверил, что Минск не завозит беженцев специально, и добавил, что за осень белорусские власти депортировали более 4,6 тыс. мигрантов, нарушивших местное законодательство.