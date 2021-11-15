Подразделения Вооруженных сил Армении осуществили широкомасштабную провокацию против Азербайджана на государственной границе в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, 16 ноября около 11.00 военные подразделения Армении начали военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и, чтобы добиться военного превосходства, пытались занять более выгодные позиции.

В дополнение к пограничным боевым позициям, расположенным в районах Басаркечар и Гаракилься, армянские военные подразделения сосредоточили живую силу, военную и специальную технику и атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Противник вел интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии из стрелкового оружия и гранатометов различного калибра, нанеся урон боевым постам Азербайджана. В результате, по предварительным данным, были ранены двое военнослужащих азербайджанской армии. Раненым незамедлительно была оказана медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.