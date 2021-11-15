Американский эсминец пришвартовался у берегов Стамбула

Эсминец ВМС США USS Porter с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke пришвартовался в порту Сарайбурну в Стамбуле, передает Anadolu.

Корабль достиг берегов Турции после того, как покинул акваторию Черного моря. Во время прохода через пролив Босфор судно сопровождал катер береговой охраны Турции.

USS Porter проводил учения по маневрированию в Черном море вместе с кораблями ВМС Болгарии, Румынии, Турции и Украины. Ожидается, что эсминец покинет порт Сарайбурну 19 ноября.