На польско-белорусской границе раздаются выстрелы

Вдоль линии польско-белорусской границы со стороны Польши раздаются выстрелы, сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что белорусские пограничники не вмешиваются в инцидент между мигрантами и польскими силовиками.

Начиная с утра 16 ноября группы нелегальных мигрантов, собравшиеся на польско-белорусской границе, начали активно ломать забор и бросать камни в польских силовиков. В результате силовики были вынуждены применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.