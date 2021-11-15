Широкомасштабная спецоперация азербайджанской армии: противник разбит и взят в плен главное на этот час
С целью предотвращения боевой активности вооруженных сил Армении соединениями и силами, расположенными на Кельбаджарском и Лачинском направлениях, Вооруженными силами Азербайджана была осуществлена неотложная войсковая операция.
Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.
Прежде всего было ограничено движение противника, нанесен ущерб силам и средствам врага. В результате принятых решительных мер армянские военные были разоружены и задержаны, в качестве трофеев было изъято большое количество оружия различного калибра и боеприпасов.
Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества путем широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом плане, и очередная попытка официального Еревана предпринять провокацию закончилась неудачей.