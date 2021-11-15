Наири Охикян о решении Пашиняна: Что он курит по ночам?

«Действующие власти или совершенно сумасшедшие или хотят свести армянский народ с ума», - написал на своей странице в Facebook журналист и аналитик Наири Охикян.

«Какой министр обороны из Сурена Папикяна? Что курят Никол Пашинян и окружающие его олигархи по ночам, когда принимают такие решения? Или режиму Пашиняна не понравилось то обстоятельство, что Аршак Карапетян посетил Карабах и сделал заявления, которые не пришлись по вкусу официальному Баку? А может, потому, что Аршак Карапетян заявил, что врага надо уничтожить? Сурен Папикян - министр обороны. Более абсурдного и смешного ничего нельзя представить», - считает он.