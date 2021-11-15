Макрон попросил Путина использовать влияние на Беларусь

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин договорились о взаимодействии для деэскалации кризиса на белорусско-польской границе. Об этом говорится в коммюнике по итогам телефонного разговора глав государств, распространенном Елисейским дворцом, передает ТАСС.

"Руководители двух стран договорились взаимодействовать, в целях деэскалации миграционного кризиса, предотвращения роста напряженности в вопросах энергоснабжения и привлечения Верховного комиссариата ООН по делам беженцев к оказанию гуманитарной помощи", - сообщается в документе.

Отмечается, что Макрон выразил глубокую обеспокоенность миграционными потоками на польско-белорусской границе. Французский президент попросил Путина использовать влияние на Беларусь, чтобы положить конец этому острому гуманитарному кризису.