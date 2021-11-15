Шеки, Хырдалан и Ленкорань получили гранты Евросоюза

Наряду с ними в конкурсе участвовали и города из стран Восточного партнерства — Украины, Грузии, Молдовы и Армении. Всего за гранты боролись 70 претендентов.

Как стало известно haqqin.az , на днях в торжественной обстановке в Баку три азербайджанских города — Шеки, Хырдалан и Ленкорань получили гранты Европейского союза для создания стратегий культурного развития.

Азербайджанские города получат гранты по 30 тысяч евро именно для создания стратегий культурного развития. Это второй этап состязаний идей в области культуры. На заключительном этапе конкурса один из трех претендентов получит уже 300 тысяч евро на реализацию стратегии.

Весь проект в рамках Евросоюза называется EU4Culture, что означает «Евросоюз для культуры». Он рассчитан на 4 года и нацелен на поддержку культуры и творческого сектора, фокусируется на нестоличных городах в странах Восточного партнерства.

Культурное наследие Азербайджана привлекает внимание не только этого проекта Евросоюза. Гёте-центр в Баку вместе с представительством ЕС в Азербайджане, администрацией историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и компанией Platform ART организует Международную выставку современного искусства «Восточное наследие». На ней будут представлены работы Агдес Багирзаде, Андреаса Ланга, Андре Северо и Сабины Шихлинской.

Экспозицию можно будет посмотреть с 17 ноября по 1 декабря в исторической бане-музее XVII века «Гасым бек хамам». Как известно, расположенную недалеко от Сальянских ворот Ичеришехер баню называли «Сладкой баней» за сладости, что подавались здесь ее посетителям вместе с чаем.