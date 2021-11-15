Араз Агаларов о бизнесе в Азербайджане, Sea Breeze и своих корнях

Каких-либо бизнес-проектов у главы Crocus Group Араза Агаларова в Азербайджане нет. Об этом миллиардер рассказал в интервью РБК. По словам Агаларова, бизнесом в Азербайджане занимается его сын Эмин.

«У него там огромный проект — он ведет масштабное строительство в Баку. Crocus Group им не занимается. Им занимается Эмин Агаларов лично. У него там дети, это рядом с его домом — вот такая синергия. Sea Breeze — это огромная территория, на которой он развернул строительство. Кстати, в отличие от меня он принципиально не хочет брать никаких кредитов. Он строит за счет заказчиков (когда заказчик у него покупает готовые квадратные метры, появляются лишние деньги, и он докупает землю) либо за счет поставщиков. В Баку есть такая форма работы — вы поставляете застройщику цемент, окна и получаете в строящемся доме какую-то долю. Дом строится, 20–40% остается генподрядчику — в зависимости от того, как он договорится», - подчеркнул А.Агаларов.

Отвечая на вопрос журналиста, когда он передаст весь бизнес Эмину, Араз Агаларов заявил, что «надо немножко постареть». Глава Crocus Group отметил, что он советский человек: «Когда я жил при Советском Союзе в Баку, столицей нашей родины была Москва, и я просто не заметил появления границ. Я в 1980 году переехал на постоянное место жительства в Москву, здесь я состоявшийся человек. Понятно, что я азербайджанец и это моя историческая родина».