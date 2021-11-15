Акар: С-400 могут и будут задействованы Турцией

ЗРК С-400 могут и будут задействованы Турцией точно так же, как используются комплексы С-300 на вооружении других стран-членов НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на слушаниях в турецком парламенте, передает Anadolu.

Он отметил, что Анкара неоднократно заявляла о готовности разъяснить необоснованность опасений США по вопросу комплексов С-400, но несмотря на то, что Турция выполняет все обязательства, проистекающие из международных соглашений и договоренностей в рамках НАТО, США под предлогом поставки ЗРК С-400 отказались передавать Анкаре самолеты пятого поколения F-35.

Акар напомнил, что 27 октября 2021 года делегации оборонных ведомств Турции и США провели переговоры в Анкаре, где турецкая сторона потребовала возмещения убытков и расходов в рамках проекта F-35. Стороны договорились вновь обсудить вопрос в США в начале 2022 года.