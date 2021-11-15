Джейхун Байрамов: Баку выполнил все пункты трехстороннего заявления по Карабаху

«На переговорах в Париже с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном я вновь подтвердил нашу позицию, которая заключается в следующем: после освобождения азербайджанских территорий и международных границ Азербайджана фундаментальная проблема – теперь уже бывший нагорно- карабах ский конфликт - была решена. После этого мы верим, что возник уникальный шанс нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном», - сказал министр.

Байрамов, говоря о важности положений трехстороннего заявления по Карабаху, отметил, что полная их реализация приведет к созданию лучшей атмосферы, повышению взаимного доверия и стабилизации общей ситуации в регионе.

«Баку привержен трехсторонним заявлениям и реализовал все их положения, относящиеся к Азербайджану, и, конечно, мы ожидаем того же от Армении. Многие вопросы уже решены, но и нерешенные еще остаются. К сожалению, некоторые из них еще не решены Арменией. Наш посыл заключается в том, что все должны серьезно относиться к трехсторонним заявлениям. Вопросы, касающиеся открытия коммуникаций между странами, а также делимитации азербайджано-армянской границы, очень важны, как и некоторые другие моменты», - подчеркнул он.