В Азербайджане пройдут испытания турецкой вакцины TURKOVAC

На основании дипломатического запроса Турецкой Республики первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев принял руководителей Института здравоохранения Турции (TÜSEB) и Института вакцин Турции.

В пресс-службе Министерства здравоохранения haqqin.az сообщили, что на встрече представители Турции предложили Азербайджану присоединиться к третьему этапу клинических испытаний турецкой инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) TURKOVAC.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что в ближайшее время будут рассмотрены представленные документы о проведении в Азербайджане третьей фазы клинических испытаний TURKOVAC.

На встрече состоялся обмен мнениями по вышеуказанным вопросам, обсуждены теоретические и практические аспекты современной медицины.