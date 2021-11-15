Бои идут в горах Зангезура
Активная перестрелка между армянскими и азербайджанскими войсками идет на горе Цицернакар в Сюнике. Об этом сообщает издание "Айкакан жаманак".
Активная перестрелка между армянскими и азербайджанскими войсками идет на горе Цицернакар в Сюнике. Об этом сообщает издание "Айкакан жаманак".
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