Еще утром Путин и Раиси обсудили Карабах

Сегодня, 16 ноября, утром, до начала боевых действий между вооруженными силами Армении и Азербайджана в направлении Лачина, Западного Зангезура и Кельбаджара, которые начались после очередной провокации армянской стороны, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси, сообщает сайт Кремля.

В ходе беседы лидеры двух стран рассмотрели основные вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных инвестиционных проектов, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также Путин и Раиси затронули тему в связи с ситуацией вокруг Карабаха. Владимир Путин проинформировал о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей, налаживанию мирной жизни в регионе.