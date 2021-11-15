Тофик Зульфугаров: «Конфликт между Азербайджаном и Арменией переместился из Карабаха на госграницу»

«Напряжённость из карабах ского региона переместилась на госграницу между Азербайджаном и Арменией. Будущее развитие ситуации в Карабах е не оставляет армянам никаких шансов для того, чтобы они обеспечивали там свои интересы. Я уверен, что есть некоторые игроки, которые заинтересованы в продолжении конфликта. Нужно понимать одно: конфликт окончательно разделился на две составляющие - отдельно карабах ская зона и отдельно межгосударственная граница». Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az заявил экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Зульфугаров считает, что эта тенденция будет продолжаться, пока на каком-то этапе не появятся посредник и наблюдатели и не сформируется некая новая система управления регионом.

Отвечая на вопрос, повлияет ли новая эскалация конфликта на реализацию Зангезурского коридора, эксперт отметил, что «на какой-то этап времени однозначно задержит».

«Ведь актуальность коридора зависит не только от заявлений политиков, но и от объема осуществленных работ по восстановлению дороги. Изначально говорилось, что на это потребуется год-полтора. А сегодня мы видим, что Азербайджану фактически приходится восстанавливать железную дорогу. На данном этапе политические заявления по Зангезурскому коридору никак не связаны с реальной ситуацией. Дороги нет, и поэтому говорить о коридоре пока преждевременно», - сказал экс-министр.