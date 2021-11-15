В связи с широкомасштабными провокациями, совершаемыми армянскими вооруженными силами против Азербайджана на государственной границе, в Министерстве обороны Азербайджана прошел брифинг.

Пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что в сравнении с предыдущим периодом сегодня армянские провокации интенсифицировались. Военные операции начались неожиданно, отметил представитель Минобороны.

«Было совершено нападение на боевые посты, ранены двое азербайджанских военнослужащих, их жизни сейчас ничто не угрожает», - сказал Эйвазов.

По его словам, армянские воинские части, сосредоточив дополнительные силы, военную и специальную технику на погранично-боевых позициях в районах Басаркечер и Гаракильсе, атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах. Вооруженные силы Азербайджана принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны.

Эйвазов добавил, что ВС Азербайджана захватили большое количество трофеев. «Наступление вооруженных сил Армении потерпело крах. В настоящее время ситуация на границе остается напряженной и находится под контролем», - сказал Эйвазов.