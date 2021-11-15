Минобороны Армении заявило о четверых раненых
В результате столкновения войсковых подразделений Азербайджана и Армении с армянской стороны есть четверо раненых. В эти минуты с этим заявлением выступило Минобороны Армении.
В результате столкновения войсковых подразделений Азербайджана и Армении с армянской стороны есть четверо раненых. В эти минуты с этим заявлением выступило Минобороны Армении.
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