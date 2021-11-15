Правительство Пашиняна: Если Россия нам не поможет, мы обратимся к НАТО

По словам А.Григоряна, на данном этапе обращение оформлено в устном порядке, далее последует письменная процедура. Григорян также заявил, что армянское правительство вознамерилось предупредить общество и партнеров о начале подобного процесса.

Сразу же после военной эскалации на границе Азербайджана с Арменией в направлении Лачина и Западного Зангезура секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил в эфире общественного телевидения, что Ереван обратился к Москве с призывом защитить суверенную территорию Армении согласно двустороннему договору от 1997 года.

Однако армянское правительство и СМИ утаили от русскоязычного сегмента важную деталь, озвученную в устном обращении одного из рьяных западников в правительстве Пашиняна – Армена Григоряна.

В своем обращении секретарь Совбеза подчеркнул, что в случае, если Армении не удастся заручиться поддержкой России и ОДКБ, то правительство Пашиняна оставляет за собой право обратиться за военной помощью к другим международным партнерам, подразумевая США, Францию и других членов НАТО.

Удивительно, но эта часть обращения не попала в русскую версию текста, но была особо выделена и подчеркнута в армянской и английской версиях.

Таким образом, из слов А.Григоряна становится ясно, что правительство Н.Пашиняна не только допускает, но практически уверено в нейтралитете России в качестве главного посредника на переговорном процессе. С другой стороны, в случае отказа Москвы и других стран-членов ОДКБ, связанных с Азербайджаном союзническими и партнерскими узами, вовлечься в новый конфликт между Азербайджаном и Арменией, добьется ли Ереван военной помощи от НАТО? Неужели Ереван готов обеспечить вторжение войсковых частей Североатлантического альянса и открыть Западу двери в регион? Как скандальное заявление А.Григоряна будет встречено в Кремле? И почему А.Григорян решился на столь отчаянный шантаж в адрес ближайшего союзника и стратегического партнера, обеспечившего безопасность армянского населения Карабаха и госграниц Армении?

Дальнейшее развитие событий в зоне активных боевых действий раскроет истинный замысел авторов новой вероломной военной провокации против Азербайджана и других гарантов региональной безопасности…